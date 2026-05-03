Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Akdeniz’de etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Antalya kıyı hattını kapsayan sistemin, Alanya açıklarında da etkili olacağı bildirildi. Özellikle deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetleri açısından riskli bir süreç bekleniyor.

ALANYA’YI DA ETKİLEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, Kaş ile Serik arasında bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına başlayacak. Serik ile Anamur arasındaki geniş sahil bandında ise rüzgarın güneybatıdan başlayarak batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli eseceği belirtildi. Bu hattın içinde yer alan Alanya kıyıları da doğrudan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

RÜZGAR 75 KM/SAATE ULAŞACAK

Fırtınanın 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu şiddetteki rüzgarın denizde dalga boyunu artırabileceği ve küçük tekneler için tehlike oluşturabileceği ifade ediliyor.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ NET

Meteoroloji verilerine göre fırtına 3 Mayıs saat 18.00’de başlayacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de etkisini kaybedecek. Bu zaman aralığında özellikle denize açılacak vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

BALIKÇILAR VE DENİZCİLERE UYARI

Yetkililer, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere tüm vatandaşları uyardı. Fırtına süresince denize açılmaması, mevcut teknelerin ise güvenli alanlara çekilmesi önerildi.

ALANYA’DA ETKİLERİ HİSSEDİLEBİLİR

Alanya’da kuvvetli rüzgarla birlikte sahil kesimlerinde dalga yüksekliğinin artması ve kısa süreli aksaklıkların yaşanması bekleniyor. Turizm faaliyetleri ve deniz sporlarıyla ilgilenen işletmelerin de tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.