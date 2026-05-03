İstanbul’da gece saatlerinde metro istasyonunda meydana gelen olay, kısa süreli paniğe neden oldu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Osmanbey İstasyonu’nda bir kişinin raylara düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmanbey Metro İstasyonu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, istasyonda bulunan Dalyan G. henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, raylara düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SEFERLER AKSADI

Olay nedeniyle metro hattında seferler bir süre aksadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından seferlerin yeniden normale döndüğü bildirildi.

CENAZE ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Yapılan incelemelerin ardından Dalyan G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Yaşanan bu olay, metro istasyonlarında güvenlik önlemleri ve yolcu dikkatinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.