CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde İtalyan temsilcisi Scandicci ile karşı karşıya geldi. İstanbul’daki Ülker Sports Arena’da oynanan mücadelede turuncu-beyazlı ekip, 3-2’lik skorla rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İLK SET SCANDICCI’NİN

Karşılaşmaya istekli başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette rakibine direnç gösterse de Scandicci’nin etkili oyununa engel olamadı. İtalyan ekibi seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Bu bölümde Magdalena Stysiak attığı sayılarla öne çıktı.

ECEZACIBAŞI’NDAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

İkinci sete agresif servislerle başlayan temsilcimiz, kısa sürede farkı açtı. Rakibin geri dönüş çabalarına rağmen kontrolü bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 alarak skoru eşitledi.

ÜÇÜNCÜ SETTE ÜSTÜNLÜK KURDU

Üçüncü sette oyun kontrolünü tamamen eline alan turuncu-beyazlı ekip, özellikle orta oyuncu katkısıyla fark yarattı. Seti 25-17 kazanan temsilcimiz, mücadelede 2-1 öne geçti.

MAÇ KARAR SETİNE GİTTİ

Dördüncü sette ritmini kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, Scandicci karşısında geriye düştü ve seti 25-21 kaybederek maçı karar setine taşıdı.

FİNAL BİLETİ GELDİ

Büyük heyecana sahne olan karar setinde üstün bir performans sergileyen temsilcimiz, seti 15-8 kazanarak maçı 3-2’ye getirdi ve finale yükselmeyi başardı.

STYSIAK DAMGA VURDU

Karşılaşmada 30 sayı üreten Magdalena Stysiak, maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit ayrıca mücadelede 11 blok ve 6 servis sayısı elde ederek galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonlarından birinde final oynama hakkı elde ederek Türk voleyboluna bir gurur daha yaşattı.