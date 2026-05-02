Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü ilçede belirlenen bir adreste gözaltına alındı.

7 YILLIK FİRAR ALANYA'DA BİTTİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin uzun süredir Alanya sınırları içerisindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Yapılan ani baskınla yakalanan şahsın, yaklaşık 7 yıldır firari durumda olduğu aktarıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililerin açıklamasına göre, ilçenin suçlular için bir gizlenme noktası olmasını engellemek amacıyla terör örgütlerine yönelik yürütülen denetim ve operasyonlar aralıksız devam ediyor.