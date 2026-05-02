Alanya’daki Occo Beach tartışması büyüyor. İhaleyi kazanan isimle ilgili ortaya atılan “zor kullanın” talimatı iddiası yeni bir gerilimi tetikledi.

Alanya Occo Beach ihale sonrası yaşanan gerginlik yeni bir boyut kazandı. Kleopatra Plajı’nda bulunan işletmede taraflar arasındaki anlaşmazlık sürerken, bu kez ortaya atılan yeni iddialar dikkat çekti.

İddiaya göre, ihaleyi kazanan Bünyamin Kenger’in mevcut kiracılara yönelik “zor kullanın” şeklinde talimat verdiği öne sürüldü. Söz konusu iddia, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı.

Yeni ortaya çıkan görüntüler yaşananları ortaya koyar cinsten.

“İŞLETME TALAN EDİLDİ” İDDİASI

En dikkat çeken iddialardan biri ise işletme içerisindeki zararlar oldu. Mevcut kiracılar, Occo Beach işletmesinin içinin adeta savaş alanına döndüğünü ileri sürdü.

İddialara göre, işletme içinde bulunan ekipmanlar zarar gördü, bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi. Bu durumun da yine aynı talimat zinciri kapsamında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Yaşanan gelişmelerle ilgili resmi kurumlardan henüz net bir açıklama yapılmazken, tarafların karşılıklı iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.