DUBAİ’NİN yatırımcı dostu bu hamlesi, Alanya’da uzun süredir tartışılan ikamet izni sorununu yeniden gündeme taşıdı. Yabancı yatırımcıların alternatif pazarlara yönelme ihtimali dikkat çekiyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle Dubai’de konut satışları ve fiyatlarda düşüş yaşanırken, yeni düzenleme ile piyasanın yeniden canlandırılması hedefleniyor. Dubai’de emlak piyasasını büyük ölçüde yabancı yatırımcılar şekillendirirken, son gelişmeler yatırımcı güveninde zayıflamaya yol açtı. Dubai’nin attığı bu adım, Alanya’daki ikamet politikalarının rekabet gücünü yeniden tartışmaya açtı.

‘YATIRIMCININ ÖNÜ AÇILMALIDIR’

Konu ile ilgili Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın Yetkin, “Ülkemizin 2022 yılında başlattığı ikamet kısıtlaması uygulamasıyla, hediye ettiğimiz yatırımcılar sayesinde batmış durumda olan Dubai gayrimenkul sektörü yeniden canlanmış ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmişti. İran savaşından sonra Dubai'den yatırımcının çıkmaya başladığını gördükleri anda İkamet İzni şartlarını hafiflettiler. Ancak Türkiye'de yabancı konut yatırımcısına karşı anlamsız bir duruş var. İkamet kısıtlamasından konut yatırımcısı istisna tutulmalıdır. Son 4 yılda milyarlarca dolarlık yatırımı Dubai'ye hediye edildi. Faizle yabancı kaynak arayacağımıza, yatırımına faiz istemeyen yatırımcıyı neden değerlendirmiyoruz. Bir an önce ikamet kısıtlaması kararı yeniden düzenlenmeli yatırımcının önü açılmalıdır” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)