Benzin fiyatlarının arttığı dönemde “200 km’de 1 litre” söylemi dikkat çekti. Ancak uzmanlar bu verinin gerçek kullanım koşullarına göre değişebileceğini vurguluyor.

“200 KM’DE 1 LİTRE” GERÇEK Mİ?

Son günlerde "200 kilometrede 1 litre yakıt tüketen araba" başlığıyla gündeme gelen model, ailesinin plug-in hibrit versiyonu olarak öne çıkıyor. Ancak bu rakamın doğrudan sabit bir tüketim değeri olmadığı, belirli test koşullarına dayandığı biliniyor.

Araç, hem elektrikli motor hem de benzinli motoru birlikte kullanan plug-in hibrit sistemle çalışıyor. Kısa mesafelerde tamamen elektrikle ilerlediği için yakıt tüketimi kağıt üzerinde oldukça düşük görünüyor.

GERÇEK KULLANIMDA DURUM NE?

Uzmanlara göre 200 km’de 1 litre yakıt tüketimi ancak şu şartlarda mümkün oluyor:

Aracın bataryası tam dolu olacak, sürüşün büyük bölümü şehir içinde ve düşük hızda yapılacak, elektrik motoru aktif kullanılacak. Uzun yolda veya batarya boşken ise tüketim klasik hibrit seviyelerine çıkıyor.

Yani bu değer, günlük kullanımda birebir aynı şekilde yakalanamayabiliyor. Özellikle Antalya–Alanya gibi uzun mesafelerde kullanımda sürücüler daha farklı tüketim değerleriyle karşılaşabiliyor.

FİYAT VE DONANIM DETAYLARI

Türkiye’de satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 2 milyon TL seviyesinde. Araçta gelişmiş sürüş destek sistemleri, dijital gösterge paneli ve geniş iç hacim gibi donanımlar yer alıyor.

Bu da düşük yakıt tüketimi sunan hibrit SUV modelleri arasında MG HS’yi rekabetçi bir noktaya taşıyor.

ELEKTRİK DESTEKLİ SÜRÜŞ NE KAZANDIRIYOR?

Plug-in hibrit sistemin en büyük avantajı şehir içi kullanımda ortaya çıkıyor. Günlük kısa mesafelerde araç neredeyse hiç benzin yakmadan ilerleyebiliyor. Bu da özellikle artan yakıt fiyatları karşısında sürücüler için ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

Ancak batarya şarj edilmeden kullanıldığında araç, klasik hibrit veya benzinli bir SUV gibi tüketim değerlerine yaklaşıyor.

GERÇEK TASARRUF KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA BAĞLI

“Bu araba 200 km’de 1 litre yakıyor” söylemi dikkat çekici olsa da, bu değer tamamen kullanım senaryosuna bağlı. Elektrik destekli sürüşten maksimum fayda sağlandığında ciddi tasarruf mümkün. Aksi durumda ise tüketim değerleri daha normal seviyelere çıkıyor.

Yani bu model, doğru kullanıldığında ekonomik; ancak mucizevi bir yakıt tüketimi sunan klasik bir benzinli araç değil.