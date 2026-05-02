ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyetinin ardından tüm operasyonlarını durdurduğunu ve düzenli tasfiye sürecine geçtiğini duyurdu. Associated Press'in aktardığına göre, son iki yıl içinde ikinci kez iflas sürecine giren şirketin bu kararıyla beraber tüm uçuşlar anında iptal edildi. Yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan dev şirketin kapanması, havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı.

ARTAN YAKIT FİYATLARI ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Şirketin finansal yapısı pandemi sonrası artan operasyon maliyetleri ve borç yüküyle zayıflamıştı. NPR'ın haberine göre, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve jet yakıtı maliyetlerindeki ani artışlar şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Washington Post ise Spirit'in federal destek kapsamında 500 milyon dolarlık kaynak talep ettiğini, ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla operasyonları durdurmaktan başka çare kalmadığını bildirdi.

YOLCULAR İÇİN İADE SÜRECİ BAŞLIYOR

Bilet alan yolcuların mağduriyet yaşama riski artarken, kredi veya banka kartıyla ödeme yapanlara otomatik iade yapılacağı açıklandı. Diğer iade taleplerinin ise iflas mahkemesi tarafından değerlendirileceği belirtiliyor. Şirketin müşteri hizmetleri faaliyetlerine son verirken, yolculara yeni rezervasyon konusunda herhangi bir destek sağlanmayacağı ifade edildi. Özellikle Florida, Karayipler, Las Vegas, Fort Lauderdale ve Orlando gibi tatil rotalarında bilet fiyatlarının artabileceği öngörülüyor.

KÜRESEL UÇUŞ MALİYETLERİ VE ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Körfez bölgesindeki gerilimlerin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, düşük maliyetli hava yolu modelinin kırılganlığını gözler önüne seriyor. Yakıt maliyetlerindeki bu keskin artış eğiliminin, uluslararası seyahat pazarını etkilemesi muhtemel görünüyor. Havacılık sektöründeki bu krizin uçuş maliyetlerini genel olarak yukarı çekmesi riski, yabancı turiste dayalı ekonomisiyle öne çıkan Alanya gibi turizm merkezleri tarafından da yakından takip ediliyor.