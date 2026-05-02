Akdeniz’de öğle saatlerinde yarım saat arayla iki deprem kaydedildi. İkinci sarsıntının Antalya kıyılarına daha yakın noktada meydana gelmesi dikkat çekti.

Akdeniz, 2 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde peş peşe gelen sarsıntılarla hareketlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede yarım saat arayla iki farklı deprem meydana geldi.

İLK SARSINTI GİRİT AÇIKLARINDA KAYDEDİLDİ

İlk deprem saat 11.00 sıralarında Girit Adası açıklarında kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6, derinliği ise yaklaşık 8.5 kilometre olarak açıklandı.

İKİNCİ DEPREM ANTALYA KIYILARINA DAHA YAKIN

İlk sarsıntıdan yaklaşık yarım saat sonra bu kez Antalya’nın batı ilçelerine daha yakın deniz açıklarında ikinci deprem yaşandı. Saat 11.30’da kaydedilen bu sarsıntının da 3.6 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

İkinci depremin deniz tabanının yaklaşık 9.2 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Sarsıntılara ilişkin ilk bilgilerde olumsuz bir ihbar yer almadı.

ANTALYA VE ALANYA’DA SON DEPREMLER TAKİP EDİLİYOR

Akdeniz açıklarında yaşanan hareketlilik, özellikle Antalya, Alanya, Kaş, Kumluca ve Finike hattında “son deprem nerede oldu?” aramalarını artırdı. Yetkililerden şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.