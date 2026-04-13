ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı bir görsel, hem siyaset hem de din çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu paylaşım, özellikle dini semboller üzerinden yapılan mesajlar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

GÖRSELDEKİ TASVİR TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan görselde Trump; beyaz bir entari ve kırmızı bir pelerin içinde, hasta bir kişiye şifa verirken resmediliyor. Etrafında bulunan figürlerin dua eden ve hayranlık içeren bakışları, görselin Hz. İsa’ya gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu. Trump’ın elinden yayılan ışık efekti de bu benzetmeleri güçlendiren detaylar arasında yer aldı.