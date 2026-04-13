HAFTASONU düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Obaalacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, cenazelerde yemek verilmesi uygulamasının kaldırılması yönündeki önerisini paylaştı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından mahalle sakinleri, söz konusu öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Alınan karar sonrası açıklamalarda bulunan Muhtar Karaduman, uygulamanın kaldırılmasının özellikle cenaze sahiplerinin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmeyi amaçladığını ifade etti. Karaduman, konuya ilişkin değerlendirmelerini Dim TV’ye de aktardı.

“AMAÇ MADDİ VE MANEVİ YÜKÜ AZALTMAK”

Alınan karara ilişkin açıklamalarda bulunan Obaalacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, uygulamanın kaldırılmasının temel amacının cenaze sahiplerinin üzerindeki yükü hafifletmek olduğunu söyledi. Karaduman, “Vatandaşın çocuğu vefat ediyor. Böyle bir durumda o vatandaştan yemek bekleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, siz düşünün. Bu durum beni üzüyor” ifadelerini kullandı.



“YEMEK VEREN VAR, VEREMEYEN VAR”

Uygulamanın mahallede eşitsizlik oluşturduğunu belirten Karaduman, “Yemek veren var, veremeyen var. Bir de ‘sen verdin, ben veremedim’ gibi durumlar ortaya çıkıyor. Köylerde ve mahallelerde bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü durumu iyi olan yemek veriyor, durumu olmayan veremiyor. Biz kimsenin verdiği yemeğe karşı değiliz. Ancak bunu yanlış algılayanlar oluyor. Sanki herkes kesesinden yemek vermek zorundaymış gibi düşünülüyor” dedi.

“BU BİR ZORUNLULUK DEĞİL”

Karaduman, alınan kararın yasaklama anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Ben kimsenin yemek vermesini engellemiyorum. Sadece vatandaşın kesesini ve geleceğini düşünüyorum. Bu uygulamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Cenaze defnedilir, iş biter; 10, 20, 30 gün sonra durum normale döner. İyileşme olduktan sonra isteyen yine yemek verebilir” dedi.

“YANLIŞ ALGI VAR”

Karaduman, kararın yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, “Bazı insanlar ‘muhtar yemek vermeyin diyor’ gibi algılıyor ama böyle bir şey yok. Bu sadece Obaalacami Köyü’nü ilgilendirir. Başkası verir ya da vermez, ben kimseye bir şey demem. Obaalacami’de cenazelerde yemek verme işi kaldırıldı. Ancak bu, tamamen yasaklandı anlamına gelmiyor; veren yine verebilir. Biz bunu köy halkı olarak oylamaya sunduk ve herkes olumlu yaklaştı. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ACILI GÜNDE YAS MI TUTULUR, YEMEK Mİ HAZIRLANIR?”

Cenaze sürecinde yaşanan zorluklara da dikkat çeken Karaduman, “İnsanların acılı gününde böyle bir şeyin olması bana göre doğru değil. İnsan o anda yas mı tutsun, yoksa yemekle mi uğraşsın? Cenazem oldu, insanlar çay getirsin, yemek götürsün derken yas düzgün yaşanamıyor” dedi.

“DİNE UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Karaduman açıklamasının devamında, uygulamanın dini yönüne de değinerek, “Bence bu dine de uygun değil. Peygamber Efendimiz döneminde cenaze evine dışarıdan yemek götürülürdü, cenaze evinde yemek yapılmazdı. Ama günümüzde ‘sen verdin, ben veremedim’ tartışması oluyor” dedi.

“BORÇLANMAYA KADAR GİDİYOR”

Kararın ekonomik yönüne de dikkat çeken Karaduman, “Birisi yemek verdiğinde diğeri veremediği için kendini kötü hissediyor. Cenaze anında bunun bir zorunluluk haline gelmemesi gerekir” diye konuştu.

“TARLASINI SATAN BİLE VAR”

Uygulamanın bazı aileleri ekonomik olarak zorladığını belirten Karaduman, “Eğer verilmezse ne oluyor? İnsanlar bazen borçlanıyor, hatta tarlasını satmak zorunda kalabiliyor. Bu da doğru değil” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)