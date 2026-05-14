Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Soruşturmanın, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarını kapsadığı bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesindeki suç gelirinin finansal sistem içinde dolaştırıldığı ve aklandığı iddia ediliyor. Dosyada, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemlerinin kullanıldığı öne sürülüyor.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 21 ilde yaklaşık 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulduğu bildirildi. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu belirtildi.

8 BİN 500 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Suçtan elde edilen gelirlerin aktarılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KÜTAHYALI ADANA’YA GÖTÜRÜLECEK

İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın işlemlerinin ardından Adana’ya götürülmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında adı geçen kişilere yönelik suçlamalar, yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.