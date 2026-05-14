Altın fiyatları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hem yatırımcıların hem de düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Güne 6.831,17 TL seviyesinden başlayan gram altın, son dönemdeki güçlü seyrini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.677,13 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Mayıs ayında ons altındaki yükselişin yaklaşık yüzde 1,5 ile sınırlı kaldığı belirtiliyor.

PİYASALAR TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİNE ODAKLANDI

Altın piyasasında fiyatlamalar üzerinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması beklenen görüşme yakından izleniyor. Küresel ticaret ilişkilerine dair olası gelişmelerin yanı sıra İran’daki gerilime ilişkin olumlu sinyaller de güvenli liman talebini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

14 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.831,17 TL

Çeyrek altın: 11.168,00 TL

Yarım altın: 22.335,00 TL

Tam altın: 44.416,46 TL

Cumhuriyet altını: 44.514,00 TL

Gremse altın: 111.381,76 TL

Ons altın: 4.677,13 Dolar