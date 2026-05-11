Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelindeki toplam nakdi kredi hacmi 25,58 trilyon TL seviyesine ulaştı. Açıklanan resmi verilere göre, ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kredi miktarı ise yaklaşık 297 bin TL olarak hesaplandı.

Kredi kullanım oranlarındaki bölgesel farklılıklar dikkat çekerken, ticari ve sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu büyükşehirler borçluluk listesinin zirvesinde yer aldı. Toplam kredi hacminde İstanbul, 8,684 trilyon TL ile ilk sırayı alırken, onu Ankara ve İzmir takip etti.

KİŞİ BAŞI BORÇLANMADA LİDER ANKARA

Toplam borç miktarında İstanbul önde olsa da, nüfusa oranlandığında kişi başı borçlulukta Ankara ilk sıraya yerleşti. Başkentte yaşayan her birey başına düşen ortalama kredi borcu 577 bin TL olarak kayıtlara geçti. İstanbul ise 551 bin TL ile ikinci sırada kaldı.

ANTALYA EN BORÇLU ÜÇÜNCÜ İL

Turizm ve tarımın başkenti Antalya, kişi başına düşen 373 bin TL'lik kredi hacmiyle Türkiye'nin en borçlu üçüncü kenti konumunda bulunuyor. Alanya gibi ekonomik hareketliliğin yıl boyu sürdüğü ilçelerin ticari dinamizmi, turizm yatırımları ve tarımsal üretimin finansman ihtiyacı, Antalya'nın kredi yoğunluğundaki bu yüksek payında muhtemel bir etki yaratıyor. Antalya'nın ardından kişi başı borçlulukta Gaziantep (356 bin TL), Denizli (324 bin TL), Muğla (317 bin TL), İzmir (307 bin TL), Kocaeli (302 bin TL), Adana (257 bin TL) ve Yalova (256 bin TL) sıralandı.

EN AZ BORÇLANAN İL BAYBURT

Kredi kullanımının en düşük olduğu bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri oldu. Türkiye'nin en az borçlanan ili 8,4 milyar TL toplam kredi hacmiyle Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u sırasıyla Tunceli (12,5 milyar TL), Gümüşhane (14,3 milyar TL), Hakkari (15,8 milyar TL), Ardahan (16,2 milyar TL), Bingöl (16,7 milyar TL), Kilis (18,2 milyar TL), Iğdır (20,1 milyar TL), Artvin (26,2 milyar TL) ve Bartın (26,4 milyar TL) izledi.

BDDK yetkilileri yayımladıkları raporda, "Ülke genelindeki kredi büyümesi, ekonomik aktivitenin ve ticari dinamizmin coğrafi dağılımıyla doğrudan paralellik gösteriyor" ifadelerini aktardı. Yapılan karşılaştırmalara göre, Ankara'daki kişi başı borç miktarının, listenin sonlarındaki Hakkari'nin yaklaşık 10 katına ulaştığı bildirildi.