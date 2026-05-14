Dolar ve Euro fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanan verilere göre, dolar/TL kuru 45 liranın üzerinde işlem görürken Euro/TL kuru 53 lira seviyesini aştı.

Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve dövizle işlem yapan vatandaşlar “1 Dolar kaç TL?” ve “Euro bugün ne kadar?” sorularına yanıt ararken, güncel rakamlar piyasaların yönü hakkında önemli ipuçları veriyor.

14 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL alış: 45,4146 TL

Dolar/TL satış: 45,4404 TL

Euro/TL: 53,3524 TL

KÜRESEL GELİŞMELER KURLARI ETKİLİYOR

Döviz piyasalarındaki hareketlilikte, başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları olmak üzere küresel ekonomik gelişmeler etkili oluyor. Ayrıca jeopolitik riskler, enflasyon verileri ve merkez bankalarından gelen açıklamalar yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, kısa vadede döviz kurlarında dalgalanmaların devam edebileceğine dikkat çekerken, özellikle açıklanacak yeni ekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.