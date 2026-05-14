Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği çekilişte büyük ikramiye tutarı 997.574.249 TL olarak duyuruldu. Yaklaşık 1 milyar TL’ye yaklaşan ikramiye, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin dikkatini çekti.

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, büyük ikramiyenin devredip devretmediğine ve kazanan kolonların olup olmadığına çevrildi. Milli Piyango Online ve yetkili satış noktalarından kupon oynayan vatandaşlar, biletlerini kontrol etmeye başladı.

13 MAYIS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Kazanan Numaralar:

6 - 39 - 41 - 59 - 70 - 89

Joker Numara: 21

Süper Star: 24

1 MİLYAR TL’YE YAKLAŞAN DEV İKRAMİYE HEYECANI

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 997 milyon TL seviyesine ulaşması, çekilişe olan ilgiyi daha da artırdı. Türkiye’nin dört bir yanındaki şans oyunu oyuncuları, sonuçların açıklanmasının ardından ikramiye dağılımını ve talihli numaraları araştırmaya başladı.

Büyük ikramiyenin tek kişiye mi çıktığı, birden fazla talihli arasında mı paylaştırıldığı veya bir sonraki çekilişe devredip devretmediği, resmi sonuç tablosunun yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

SONUÇLAR NASIL KONTROL EDİLİR?

Vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango’nun resmi platformları ve yetkili bayiler aracılığıyla kontrol edebiliyor. İkramiye kazanan kupon sahiplerinin belirtilen süre içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.