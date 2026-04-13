Antalya genelinde elektrik hatlarında yapılacak modernizasyon çalışmaları nedeniyle 14 Nisan 2026 Salı günü vatandaşları uzun bir kesinti bekliyor. Özellikle Alanya ve Manavgat gibi yoğun nüfuslu bölgelerde trafo bakımlarının yapılacağı açıklandı. Ekiplerin sabah saatlerinde başlayacağı çalışmaların akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Bu kesintiler sadece ışıkların sönmesi demek değil, aynı zamanda mutfak masraflarını da yakından ilgilendiriyor. Buzluktaki etlerin, kışlık hazırlıkların bozulmaması için kapakları pek açmamakta fayda var. Şehir genelinde planlı kesinti programı şöyle netleşti:

ALANYA VE MANAVGAT'TA DURUM CİDDİ

Alanya’da özellikle turizm ve yerleşimin yoğun olduğu Oba, Cikcilli, Tosmur ve Mahmutlar mahallelerinde sabah 09.00 itibarıyla şalterler inecek. Manavgat tarafında ise Side ve Ilıca gibi bölgelerde hat yenileme yapılacak. Haberin devamında diğer ilçelerdeki sokak detaylarını görebilirsiniz:

İlçe Saat Aralığı Etkilenen Mahalleler Alanya 09.00 – 15.30 Oba, Cikcilli, Tosmur, Mahmutlar Manavgat 08.30 – 14.30 Side, Ilıca, Evrenseki, Çolaklı Muratpaşa 09.00 – 15.00 Fener, Güzeloba, Çağlayan, Şirinyalı, Kırcami Kepez 09.30 – 16.30 Varsak Karşıyaka, Gazi, Hüsnü Karakaş, Çankaya Konyaaltı 10.00 – 17.00 Hurma, Liman, Sarısu, Uncalı, Pınarbaşı

Şu anki ekonomik şartlarda bir kilo etin fiyatı malum, kesinti sırasında buzdolabı kapaklarını kapalı tutmak en mantıklısı. Gıda Mühendisi Dr. Ayşe Yılmaz'ın belirttiğine göre, kapağı açılmayan bir buzdolabı içindeki soğukluğu yaklaşık 4 saat koruyabiliyor. Eğer derin dondurucunuz tam doluysa bu süre 48 saate kadar çıkabiliyor ama biz yine de tedbirli olalım. Kepez tarafındaki çalışmaların biraz daha uzun süreceği gelen bilgiler arasında. Çalışmalar erken biterse enerji daha önce verilecekmiş. Yetkililer, vatandaşların elektrikle çalışan cihazlarını korumak adına fişleri çekmeleri konusunda da uyarıda bulunuyor. Özellikle internet modemleri ve hassas beyaz eşyalar yüksek voltaj riskine karşı korunmalı.