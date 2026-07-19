Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Caddesi ile 1525 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden Külliye Camii yönüne seyir halinde bulunan M.E. yönetimindeki 07 LFD 19 plakalı otomobil ile Şükrü Sözen Köprüsü istikametinden 1525 Sokak yönüne ilerleyen M.Y. idaresindeki 07 J 0253 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.E., Ü.E., Ö.E. (14) ve E.E. (14) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kaza nedeniyle kavşakta trafik kısa süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.