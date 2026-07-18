Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 2026 FIFA

Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan ABD'nin New York kentinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Yarın New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan İspanya ve Arjantin milli takımları, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına sebebiyle hazırlık programlarında zorunlu değişikliklere gitmek durumunda kaldı.

İspanya cephesinde, Türkiye saati ile (TSİ) 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan sabah idmanı hava muhalefeti yüzünden tamamen iptal edildi. Rakip takım Arjantin'in TSİ 17.00'de başlaması gereken çalışması ise ancak 2,5 saatlik bir gecikmenin ardından yapılabildi.

SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

Güney Amerika temsilcisinin antrenman yapacağı tesiste olumsuz koşullar etkisini sürdürdü. Sağanak yağışın devam ettiği anlarda Arjantin takımının çalışma yapacağı sahaya yıldırım düştüğü bildirildi. Yaşanan bu doğa olayı saha çevresinde hareketliliğe neden olurken, hazırlıkların aksamasına yol açtı.

FİNAL ÖNCESİ METEOROLOJİK TAKİP

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan 2026

Dünya Kupası'nın kapanış mücadelesi öncesinde yaşanan bu hava olayları, stadyum çevresindeki lojistik ve güvenlik planlamalarını da doğrudan etkiliyor. Yetkililer, maç saatinde benzer bir fırtına ihtimaline karşı meteorolojik verileri anlık olarak takip ederek organizasyonda herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için ek tedbirler alıyor.