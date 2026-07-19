Binlerce açık lise öğrencisinin katıldığı sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, verdikleri cevapları kontrol edebilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. MEB tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre AÖL 3. dönem soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 23 Temmuz 2026 Perşembe günü erişime açılacak.

Resmi internet sitelerinden erişilebilecek

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında adaylar;

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi,

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfası

üzerinden oturum bazında doğru cevapları inceleyebilecek.

Cevap anahtarına erişim için öğrenci numarası veya şifre gerekmeyecek.

AÖL sınavı nasıl değerlendiriliyor?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her derste adaylara 10 soru yöneltilirken, her doğru cevap 10 puan değerinde kabul ediliyor.

Sınav değerlendirme sisteminde:

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az 50 puan almak gerekiyor.

almak gerekiyor. Buna göre en az 5 soruyu doğru yanıtlayan öğrenciler ilgili dersten başarılı sayılıyor.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını, öğrenci numarası ve şifreleriyle Açık Öğretim Lisesi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların puanlarının yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayıları da yer alacak.

Tek ders veya telafi sınavı yapılmayacak

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre AÖL kapsamında tek ders, telafi veya ek sınav uygulanmayacak. Başarısız olunan dersler, kayıt yenileme döneminde yeniden seçilerek bir sonraki sınav döneminde tekrar alınabilecek.