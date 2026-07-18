İngiltere merkezli Mirror gazetesinin haberine göre, vücut geliştirme takviyesi kullandıktan sonra bir restoranın tuvaletinde fenalaşan Vinney Tolman'ın kalbi durdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine yanıt vermeyen ve yaşam belirtisi bulunamadığı için ceset torbasına konulan Tolman, yaklaşık 107 dakika sonra ambulanstaki bir paramediğin dikkati sayesinde yeniden hayata döndürüldü.

Ölüm kararının verilmesinin ardından yaşanan süreç, inisiyatif alınarak yapılan protokol dışı bir müdahaleyle tamamen değişti. Ambulansta bulunan ve durumdan şüphelenen genç bir sağlık görevlisi, ceset torbasını açarak son bir kontrol gerçekleştirdi. İlk incelemede sonuç alınamasa da aramayı sürdüren paramedik, zayıf bir nabız tespit etti. Bunun üzerine başlatılan müdahalede ilk iki elektroşok başarısız olurken, üçüncü denemede Tolman'ın kalbi yeniden düzenli atmaya başladı ve hasta hastaneye sevk edilerek üç gün boyunca komada kaldı.

BEDEN DIŞI DENEYİM İDDİASI

Mighty Pursuit adlı podcast programına katılarak yaşadıklarını anlatan Tolman, bilincini kaybettiği anlarda ağırlıksız hissettiğini ve kendi bedenini restoran tuvaletinin tavanından izlediğini öne sürdü. İlk aşamada bu durumu kullandığı takviyenin yarattığı bir halüsinasyon olarak değerlendirdiğini belirten Tolman, sürecin ilerleyen dakikalarında ambulanstaki görevlilerin düşüncelerini ve tereddütlerini hissettiğini iddia etti. Olay anında kendisine doğru yaklaşan parlak bir ışık küresi gördüğünü ifade eden Tolman, hissettiği kabul duygusunun oldukça yoğun olduğunu aktardı.

ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER BİLİMSEL Mİ?

Tolman'ın yoğun bir sevgi ve huzur hissettiğini belirttiği bu anlatımlar, tıp literatüründe 'ölüme yakın deneyim' (NDE) olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, kalbin durması ve beyne giden oksijenin azalması sırasında beynin algı merkezlerinde yaşanan kimyasal dalgalanmaların bu tür yoğun hislere ve halüsinasyonlara yol açabildiğini belirtiyor. Mirror'ın aktardığı detaylarda da vurgulandığı üzere, Tolman'ın hikayesi tamamen kişisel beyanlara dayanıyor ve doğrulanmış bağımsız bir bilimsel kanıt barındırmıyor.

Aynı vücut geliştirme takviyesini kullanan bir arkadaşının da benzer şekilde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Ölümün eşiğinden dönen hastanın aktardığı bu deneyim, sosyal medyada ve çeşitli dijital platformlarda tartışılmaya devam ediyor.