Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan K.Y. (21) yönetimindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada sürücüler K.Y. ve S.T. ile birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.