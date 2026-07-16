Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından yayımlanan güncel verilere göre, ABD'de yaşayan en zengin göçmenler listesinde Türkiye doğumlu Eren Özmen ve Fatih Özmen de yer aldı. Derginin ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı rapor, göçmen girişimcilerin ülke ekonomisindeki ağırlığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl 1,3 trilyon dolar servete sahip 125 göçmen milyarder bulunurken, 8 Temmuz verileri baz alınarak yapılan yeni hesaplamalara göre bu rakam 144 kişiye ve 2,2 trilyon dolara yükseldi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, göçmenler ülkedeki toplam milyarderlerin yüzde 15'ini oluşturmasına rağmen, toplam servetin dörtte birini ellerinde tutuyor. Küresel çapta en zengin 10 insandan 3'ünün de ABD'ye sonradan yerleşen isimler olduğu bildirildi.

ZİRVEDEKİ İSİMLER VE TÜRK GİRİŞİMCİLER

Listenin en üst basamaklarında Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Google'ın kurucularından Sergey Brin ve Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang bulunuyor. Bu üç girişimcinin toplam varlığı, listedeki tüm göçmen milyarderlerin servetinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Havacılık ve uzay sanayi alanında faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation şirketinin sahipleri Eren Özmen ile Fatih Özmen de bu prestijli sıralamada kendilerine yer buldu.

Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya'nın ise 12,2 milyar dolarlık serveti bulunmasına karşın, vatandaşlık statüsü sebebiyle ABD yerine Forbes Türkiye listesinde değerlendirildiği açıklandı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKTI?

Listede temsil edilen ülke sayısı bu yıl artış göstererek 45'e ulaştı. Hindistan, çıkardığı 19 milyarder ile en çok temsil edilen ülke konumunu sürdürürken, onu 11'er isimle İsrail ve Tayvan takip etti. İspanya, Polonya, Filipinler ve Haiti listeye yeni giren ülkeler olurken, Guatemala hisse değerlerindeki düşüş nedeniyle listedeki tek temsilcisini kaybetti.

Eğitim veya kariyer hedefiyle ülkeye giderek dev şirketler kuran iş insanları, ABD pazarının sunduğu yenilikçi dinamiklerin ve girişimcilik potansiyelinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Sıralamadaki net servet hesaplamalarının ABD dışında ikamet eden vatandaşları kapsamadığı belirtildi.