İran lideri Mücteba Hamaney, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ABD ile geçmişte imzalanan mutabakatlara değinerek Washington yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

ABD'nin anlaşmalara bağlı kalmadığını savunan Hamaney, yaşanan gelişmelerin uluslararası kamuoyuna önemli bir gerçeği gösterdiğini belirtti. Hamaney, "Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğunu bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik korunmalı"

Açıklamasında İran'daki iç birlik ve dayanışmaya da vurgu yapan Hamaney, halkın yasama, yürütme ve yargı organlarına olan güvenini sürdüreceğine inandığını söyledi. Ülkenin ulusal çıkarlarının korunması için tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Hamaney, birlik ve beraberliğin mevcut süreçte büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İran halkının dış baskılar karşısında dayanışma içinde hareket edeceğini belirten Hamaney, ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

"Unutulmaz dersler hazırladık"

ABD'nin bölgedeki politikalarını da eleştiren Hamaney, Washington yönetiminin "savaş çığırtkanlığına" devam etmesi halinde İran'ın ve "Direniş Cephesi" olarak nitelendirdiği müttefik unsurların karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hamaney, "ABD, savaş çığırtkanlığına devam etmesi halinde İran ve Direniş Cephesi'nin düşmana unutulmaz dersler vereceğini bilmelidir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde ortaya koyduğu girişimler bunun açık bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hamaney'in açıklamaları, Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin arttığı ve ABD ile İran arasında karşılıklı sert açıklamaların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar arasındaki söylem savaşının yeniden yükselmesi, bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor.