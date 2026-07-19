ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun yüksek gerilim nedeniyle belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgede herhangi bir anda öngörülemeyen güvenlik gelişmelerinin yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların zorunlu olmadıkça İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, bölgeye veya bölge üzerinden seyahat etmeyi planlayan kişilerin uçuşlarının planlandığı şekilde devam edip etmediğini hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek mutlaka doğrulamaları gerektiğini bildirdi.

Lübnan için de benzer uyarı

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de benzer bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri ve Orta Doğu'ya yönelik seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri istendi.

Büyükelçilik, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise dikkatli olmaları, güvenlik gelişmelerini yakından takip etmeleri ve ulaşım planlarını hava yolu şirketleriyle teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Gerilim yakından izleniyor

ABD'nin peş peşe yaptığı uyarılar, Orta Doğu'da artan güvenlik endişelerinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, bölgede yaşanabilecek ani gelişmeler nedeniyle vatandaşların resmi makamların duyurularını takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.