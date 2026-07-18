İngiltere'nin Suffolk bölgesinde 16 Kasım 1992 tarihinde sıradan bir arama çalışması, Britanya tarihinin en büyük arkeolojik keşiflerinden biriyle sonuçlandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, tarlasında kaybettiği çekici arayan bir çiftçi ve arkadaşı, yerin altında 34-35 kilogram ağırlığında Roma dönemine ait hazine buldu.

Çiftçi Peter Whatling, kaybolan çekicini bulmak için arkadaşı Eric Lawes'tan yardım talep etti. Lawes'un metal dedektörüyle arazide yaptığı taramada, cihazın ardışık sinyaller vermesi üzerine küçük çaplı bir kazı başlatıldı. İlk etapta antik sikkeler ve gümüş kaşıkların gün yüzüne çıkmasıyla durum derhal arkeoloji yetkililerine bildirildi. Uzmanların ertesi gün başlattığı acil kurtarma kazısıyla alandaki tüm eserler kayıt altına alındı.

HOXNE HAZİNESİNDE NELER YER ALIYOR?

Zamanla çürüyen ahşap bir kutu içine belirli bir düzenle yerleştirildiği belirlenen koleksiyonda, 14 bin 865 adet altın, gümüş ve bronz Roma sikkesi bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 200 adet işlenmiş kolye, bilezik, yüzük ile gümüş mutfak gereçleri ve dekoratif objeler de çıkarılan eserler arasında yer alıyor. İngiliz makamlarınca 1993 yılında resmi olarak "ulusal hazine" ilan edilen koleksiyona o dönem 1,75 milyon sterlin değer biçildi ve bu miktar arazi sahibi ile bulucu arasında paylaşıldı.

ROMA DÖNEMİNDE HAZİNELER NEDEN GÖMÜLDÜ?

Uzmanlar, Hoxne Hazinesi'nin 5. yüzyılın başlarında gömüldüğünü öngörüyor. Bu dönem, Roma İmparatorluğu'nun Britanya'daki askeri ve siyasi kontrolünü kaybetmeye başladığı, istikrarsızlığın zirveye ulaştığı bir sürece denk geliyor. Zengin ailelerin varlıklarını yağmacılardan korumak amacıyla yer altına sakladığı ve yaşanan kaos ortamı nedeniyle geri dönüp alamadıkları tahmin ediliyor. Güvenlik gerekçesiyle toprağa verilen bu hazinenin asıl sahiplerinin kim olduğu ise günümüzde halen netleştirilemedi.