Olay, gece saat 23.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ ekipleri bölgede meydana gelen bir arızayı gidermek amacıyla çalışma başlattı. Kazı sırasında görevlinin kullandığı iş makinesi, ana su iletim hattına isabet ederek borunun delinmesine neden oldu.

Borunun zarar görmesiyle birlikte yüksek basınçlı su metrelerce havaya fışkırdı. Kısa sürede caddeyi kaplayan su, çevrede bulunan bir iş yerini ve sokağı adeta göle çevirdi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, bazı kişiler yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ana vana kapatıldı

Su akışını durdurmak için ilk etapta iş makinesiyle borunun kapatılmasına çalışıldı. Ancak basınç nedeniyle bu girişimler sonuç vermeyince ekipler ana vanayı kapatarak su akışını kontrol altına aldı.

Yaşanan hasarın ardından onarım çalışmaları başlatılırken, ekiplerin borudaki arızayı gidermek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

4 mahallede su kesintisi

Ana şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi yaşandı. Yetkililer, onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

İSKİ ekipleri, arızanın en kısa sürede giderilerek mahallelere yeniden su verilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.