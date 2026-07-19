Kaza, saat 16.30 sıralarında Çine ilçesine bağlı Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Öz (77) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Ramazan S. idaresindeki 09 AUG 716 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İki sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların yaptığı kontrollerde, başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mehmet Öz'ün durumunun ağır olduğu tespit edildi.

Doktorların müdahalesi yeterli olmadı

Hastanede yoğun çaba sarf edilmesine rağmen Mehmet Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Öz'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Diğer sürücü Ramazan S.'nin ise tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.