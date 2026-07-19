Olay, 10 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3282 Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Doğan, "İçine şeytan girdi" dediği ablası Kübra Doğan'a saldırarak boğazını sıktı.

Saldırıdan kurtulmayı başaran Kübra Doğan, diğer ablası Meryem Doğan'a cep telefonundan mesaj göndererek yardım istedi. Ancak Muhammed Doğan, daire içerisinde yeniden yakaladığı kardeşinin boğazını sıkarak hareketsiz kalmasına neden oldu.

Diğer ablasına da saldırdı

Yardım mesajını alan Meryem Doğan hızla eve geldiğinde kardeşini yerde hareketsiz halde buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırarak boğmaya çalıştı.

Daha sonra balkona çıkan Muhammed Doğan'ın bağırdığı, Meryem Doğan'ın ise kardeşini sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak şüpheli, ablasına yumruk atıp yeniden boğazını sıkmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, açık olan kapıdan eve girerek Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi

Saldırıda ağır yaralanan Kübra Doğan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve entübe edildi. Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

Yoğun bakımda 9 gündür yaşam mücadelesi veren 22 yaşındaki Kübra Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Şeytanları çıkarmak için saldırdım" demişti

Emniyetteki ifadesinde, ablasının içine şeytan girdiğini düşündüğünü öne süren Muhammed Doğan'ın, "Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım. Polis gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldürecektim." dediği öğrenildi.

Olayın ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Muhammed Doğan hakkında yürütülen soruşturma, Kübra Doğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeni gelişmeler doğrultusunda devam ediyor.