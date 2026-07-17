Fransa'da tatilcilerin plajlardan hatıra amacıyla kum, çakıl taşı veya deniz kabuğu toplaması, çevreyi koruma yasaları kapsamında sıkı yaptırımlara bağlandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı haberin detaylarına göre, kıyı şeritlerinden izinsiz doğal materyal alan turistler 1.500 euroya varan para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Masum bir alışkanlık gibi görünen bu durum, Fransa mevzuatında ekosisteme yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Ülkenin Çevre Kanunu uyarınca, doğal mirasın bir parçası olan bu unsurların plajdan uzaklaştırılması yasa dışı kabul ediliyor.

DOĞAL DENGE NASIL BOZULUYOR?

Biyologlar ve çevre uzmanları, deniz kabuklarının mikroorganizmalar ile küçük deniz canlıları için hayati bir yaşam alanı sunduğunu vurguluyor. Aynı zamanda sahil şeridindeki kum ve çakıl taşları, dalga hareketlerinin yarattığı aşınmayı yavaşlatarak plajların fiziksel bütünlüğünü koruyor.

Manş Denizi, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'e kıyısı bulunan Fransa, toplamda 5 bin 500 kilometreyi aşan bir sahil hattına ev sahipliği yapıyor. Her yıl bu bölgeleri ziyaret eden milyonlarca turistin sadece birer avuç kum almasının bile, uzun vadede telafisi zor ekolojik tahribatlara yol açtığı ifade ediliyor.

TURİSTLER İÇİN YASAL RİSKLER NELER?

Avrupa genelinde giderek artan kıyı erozyonu, ülkeleri doğal alanların korunması için daha sert tedbirler almaya itiyor. Seyahat eden tatilcilerin, gittikleri ülkelerdeki çevre yasalarını ihlal etmemek adına doğada buldukları materyalleri yerinde bırakmaları gerekiyor.

Yetkililer, uluslararası seyahatlerde küçük bir anı biriktirme hevesinin ağır idari para cezalarıyla sonuçlanabileceği konusunda kamuoyunu uyarıyor.