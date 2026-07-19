Kaza, dün Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.H.A. yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Z.E.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle genç kadın metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Z.E., ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

İddiaya göre kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.H.A. bir süre yoluna devam etti. Başka bir sürücünün uyarısı üzerine duran S.H.A.'nın yapılan incelemede sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Henüz 16 yaşında olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye kamyonetin çarpması ve genç kadının savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin incelemelerini sürdürüyor.