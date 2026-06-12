Trafik Sigortasında Değer Kaybı Süreci Değişiyor: Başvuru Şartı Kalkıyor

Trafik kazalarının ardından araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı değer kaybı tazminatı sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak. Sigorta şirketleri, hesaplanan tazminat tutarını hak sahiplerine doğrudan bildirecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, hem araç sahiplerini hem de sigorta sektörünü yakından ilgilendiriyor.

DEĞER KAYBI TAZMİNATINDA OTOMATİK SİSTEM DÖNEMİ

Bugüne kadar trafik kazası sonrası araçlarında değer kaybı oluşan sürücüler, sigorta şirketlerinden tazminat alabilmek için ayrı bir başvuru süreci yürütmek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulama sona eriyor.

Kaza sonrasında yapılacak ekspertiz incelemesinde aracın marka ve modeli, yaşı, hasarın boyutu, önceki hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi kriterler dikkate alınarak değer kaybı hesaplanacak. Eksper tarafından belirlenen tutar sigorta şirketi tarafından sisteme kaydedilecek ve hak sahibinin ayrıca talepte bulunması gerekmeyecek.

Bu değişiklik, özellikle "trafik kazası sonrası araç değer kaybı nasıl alınır" sorusuna yanıt arayan sürücüler için süreci daha hızlı ve pratik hale getirecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME YAPMAK ZORUNDA OLACAK

Yeni sistem kapsamında sigorta şirketlerine ek yükümlülük getirildi.

Buna göre şirketler, hesaplanan değer kaybı tutarını araç sahibine yazılı olarak bildirmek zorunda olacak. Bildirimler kısa mesaj, mobil uygulama, e-Devlet veya benzeri dijital kanallar üzerinden yapılabilecek.

Böylece araç sahipleri, değer kaybı haklarından habersiz kalmadan süreç hakkında doğrudan bilgi sahibi olacak.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR

Düzenleme yalnızca değer kaybı ödemeleriyle sınırlı kalmadı. Araç onarımlarında kullanılacak parçalarla ilgili de yeni kurallar getirildi.

Trafik kazasında zarar gören ve onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde artık orijinal parça kullanımı esas alınacak. Eğer orijinal olmayan bir eşdeğer parça kullanılacaksa, bu parçanın uygun olduğunu ispat etme sorumluluğu sigorta şirketine ait olacak.

Sektör temsilcileri, bu adımın yan sanayi parça kullanımından kaynaklanan kalite tartışmalarını azaltabileceğini değerlendiriyor.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte araç sahiplerinin değer kaybı tazminatına erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Uzun başvuru süreçlerinin azalması, hak sahiplerinin daha hızlı bilgilendirilmesi ve onarımlarda kalite standartlarının yükseltilmesi bekleniyor.

Özellikle ikinci el araç piyasasında, kazaya karışan araçların satışında ortaya çıkan değer kaybı konusu uzun süredir sürücüler tarafından yakından takip ediliyordu. Yeni sistemin, bu süreçlerde daha şeffaf bir yapı oluşturması amaçlanıyor.

1 TEMMUZ 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra meydana gelecek süreçlerde yeni kurallar uygulanacak.