Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik ve kasko sigortası süreçlerinde yeni bir sisteme geçiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hasar ihbarları artık tek bir merkezden yönetilecek. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) adı verilen bu sistem, 1 Eylül 2026 tarihinde resmen devreye alınacak.

Yeni düzenleme sayesinde sürücüler, kaza sonrasında kendi sigorta şirketlerini ayrı ayrı aramak zorunda kalmayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sigorta firmalarının entegre edildiği bu ortak hat üzerinden işlemler doğrudan başlatılabilecek. Uygulamanın ilk aşamasında sadece zorunlu trafik ve kasko sigortaları kapsam dahilinde tutulurken, ilerleyen dönemde diğer sigorta türlerinin de sisteme eklenmesi için değerlendirmeler sürüyor.

EYLEM PLANININ SON AŞAMASI TAMAMLANDI

SEDDK'nın bildirdiğine göre, bu merkez trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını çözmek için hazırlanan beş maddelik eylem planının son halkasını oluşturuyor. Kurum, daha önce yürürlüğe koyduğu dört maddenin ardından teknik altyapısı tamamlanan ortak ihbar sistemiyle süreçteki olası istismarların önüne geçmeyi hedefliyor.

ALO 193 SÜRÜCÜLERE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK?

Kaza sonrası yaşanan stresli anlarda tek bir numaranın aranması, sürücülere zaman kazandırarak kafa karışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Tüm ihbarların resmi ve merkezi bir havuzda toplanması, sigorta şirketleri ile araç sahipleri arasında yaşanan bildirim gecikmesi veya evrak uyuşmazlığı gibi problemleri de asgari düzeye indirecek.