Antalya'nın sosyo-ekonomik ve eğitim yapısını detaylandıran güncel demografik veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Endeksa tarafından hazırlanan rapora göre, turizm kentinde gelir dağılımı ve eğitim seviyesine dair istatistikler netleşti.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, kentte eğitim düzeyi açısından en geniş kitleyi lise mezunları oluşturuyor. İstatistiklere göre Antalya'da 620 bin 40 kişi lise mezunu olarak kaydedildi. Bu grubu sırasıyla 498 bin 34 kişiyle ilkokul, 454 bin 539 kişiyle lisans ve 394 bin 457 kişiyle ortaokul mezunları izledi. İlköğretim mezunu sayısının ise 146 bin 780 olduğu açıklandı.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE TABLO NASIL?

Yükseköğretim verileri incelendiğinde, şehirde 48 bin 954 kişinin yüksek lisans, 7 bin 260 kişinin ise doktora diplomasına sahip olduğu görüldü. Öte yandan, 210 bin 443 kişinin okuryazar olmasına rağmen herhangi bir resmi eğitim kurumundan mezun olmadığı tespit edildi. Kentte 24 bin 224 kişinin okuryazar olmadığı, 25 bin 671 kişinin eğitim durumunun ise bilinmediği rapora yansıdı.

EN ÜST GELİR GRUBUNDA KAÇ KİŞİ VAR?

Araştırmanın sosyo-ekonomik statü dağılımını gösteren bölümünde orta gelir grubunun ağırlığı dikkat çekti. C grubu olarak adlandırılan orta gelir segmenti, 1 milyon 143 bin 120 kişiyle Antalya'da en büyük payı aldı. Diğer gelir grupları ise 655 bin 784 kişiyle B grubu, 402 bin 278 kişiyle A grubu ve 374 bin 325 kişiyle D grubu olarak sıralandı.

SOSYO-EKONOMİK VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Demografik araştırmalarda en yüksek satın alma gücünü ve sosyo-ekonomik seviyeyi temsil eden A+ grubunda Antalya genelinde toplam 146 bin 596 kişinin bulunduğu açıklandı. İl genelini kapsayan bu istatistiklerin, Alanya gibi yoğun nüfuslu ve ekonomik hareketliliğin yüksek olduğu ilçelerdeki ticari potansiyelin anlaşılması açısından da önemli bir referans kabul edildiği değerlendiriliyor.