Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Yenigün Taksi Durağı çalışanları, belediye tarafından gönderilen tahliye tebligatı nedeniyle belirsizlik yaşıyor. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, 18 taksinin hizmet verdiği durakta şoförlere yeni bir faaliyet alanı gösterilmemesi esnafın tepkisine yol açtı.

Tahliye kararının tebliğ edilmesinin ardından durak çalışanları ortak bir açıklama yaparak duruma dikkat çekti. Ekmeğini bu duraktan kazanan şoförler, sadece alanın boşaltılmasının istendiğini ancak taşınabilecekleri alternatif bir yer sunulmadığını vurguladı. Esnaf, yıllardır bölge halkına hizmet verdiklerini ve ailelerinin geçimini buradan sağladıklarını belirtti.

GEÇMİŞİN BEDELİ KİME KESİLİYOR?

Durakla ilgili geçmiş yıllarda plaka sayılarına dayanan çeşitli hukuki süreçler ve davalar yaşandığı biliniyor. Ancak mevcut şoförler, eski dönemlerdeki olayların faturasının bugün sadece ekmeğinin peşinde olan çalışanlara kesilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kararın yeniden değerlendirilmesini talep eden taksiciler, yetkililerle diyalog kurarak mağduriyet yaratmayacak bir çözüm bulunmasını istiyor.

BELEDİYE UYGULAMALARINDA ALTERNATİF YER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yerel yönetimlerin kentsel düzenleme, altyapı çalışmaları veya hukuki gerekçelerle aldığı ticari alan tahliye kararlarında süreç genellikle planlı ilerliyor. Mevzuatta esnafa anında yeni bir yer tahsis edilmesi kesin bir yasal zorunluluk olmasa da, ticari hayatın durmaması adına alternatif alan gösterilmesi yerleşik idari teamüller arasında bulunuyor. Yenigün Taksi Durağı esnafı da tam olarak bu idari teamülün işletilmesini ve kendilerine makul bir seçenek sunulmasını bekliyor.

Şoförler, kimseyle çatışma niyetinde olmadıklarını ve kurumlara karşı saygılı olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Aileleriyle birlikte onlarca kişiyi doğrudan etkileyecek olan bu kararın uygulanmasından önce masaya oturulması gerektiği vurgulandı. Taksici esnafı, mesleklerini kesintiye uğratmadan sürdürebilecekleri adil ve hakkaniyetli bir çözüm arıyor.