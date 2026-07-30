Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarının önüne geçmek için hazırladığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan açıklamaya göre, indirimli satış reklamlarına yönelik yeni kurallar 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayata geçirilecek olan uygulama, fiyat şeffaflığını artırmayı hedefliyor. Değişiklikle birlikte, tüketiciye avantaj sunmayı belirli şartlara bağlayan koşullu satış reklamları da tamamen indirimli satış hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.

SAHTE İNDİRİME KARŞI 10 GÜN KURALI

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, indirim oranlarının hesaplanma yöntemine getirilen standart oldu. Artık indirimli satış reklamlarında gösterilen "indirimden önceki fiyat" belirlenirken, kampanyanın başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat temel alınacak. Bu sayede, satıcıların kampanya öncesi ürün fiyatlarını yapay bir şekilde yükseltip ardından büyük indirimler yapıyormuş gibi bir algı oluşturmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulma riski taşıyan tarım ürünleri ile hizmet sektörüne yönelik reklam kampanyalarında ise daha farklı bir prosedür izlenecek. Bu kategorilerdeki ürün veya hizmetlerin tanıtımlarında, indirimli fiyattan hemen önce uygulanan geçerli satış fiyatı esas alınacak.

YENİ DÖNEMDE ETİKETLER NASIL OKUNMALI?

Tüketicilerin ağustos ayından itibaren alışveriş yaparken, etiketlerde yer alan referans fiyatların son 10 günün en düşük rakamını yansıttığını bilmesi önem taşıyor. İşletmelerin bu kurala uyum sağlamak için fiyat takip sistemlerini güncellemesi gerekecek olup, vatandaşlar şüpheli durumlarda Ticaret Bakanlığı birimlerine şikayette bulunabilecek. Yönetmelik değişikliği, perakende sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir rekabet ortamının oluşmasına zemin hazırlayacak.