Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, geliştirilen Mobil DOA uygulamasıyla daha geniş bir alana yayılıyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, depozito iade makinesi bulunmayan işletmeler de sisteme dahil olabilecek.

Yeni modelin Alanya'da da uygulanmasıyla birlikte mahalle marketleri, bakkallar ve büfelerin manuel depozito iade noktası olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Böylece vatandaşlar, depozitolu ambalajlarını teslim etmek için uzak noktalara gitmek zorunda kalmayacak.

İade işlemleri el terminaliyle yapılacak

Sisteme katılmak isteyen işletmeler, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayacak. Onay alan işletmelere ücretsiz olarak verilecek Mobil DOA el terminalleri sayesinde ambalajların barkodları okutulacak, kayıt işlemleri gerçekleştirilecek ve tüm veriler anlık olarak sisteme aktarılacak.

Bu sayede işletmeler, ek bir depozito iade makinesi yatırımı yapmadan sisteme dahil olabilecek.

Vatandaşa her ambalaj için 1 TL

İade işlemi sırasında vatandaşlar, işletmedeki Mobil DOA cihazında bulunan karekodu cep telefonlarıyla okutarak işlemi başlatacak. DOA logosu taşıyan içecek ambalajlarının barkod kontrolünün ardından sistem tarafından kabul edilen her ambalaj için vatandaşın dijital DOA Cüzdan hesabına 1 TL teşvik ödemesi aktarılacak.

Esnafa da teşvik verilecek

Yeni uygulama yalnızca vatandaşlara değil, sisteme dahil olan işletmelere de gelir sağlayacak. İşletmeler, topladıkları depozitolu ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim ettiklerinde her ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak.

Bu uygulamayla hem geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi hem de küçük esnafın sisteme aktif şekilde katılması amaçlanıyor.

Alanya'da iade noktaları artacak

Turizm sezonunda nüfusun önemli ölçüde arttığı Alanya'da Mobil DOA uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte depozito iade noktalarının da çoğalması bekleniyor. Özellikle depozito makinesi bulunmayan mahallelerde vatandaşların ambalajlarını kolayca teslim edebilmesi hedeflenirken, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve ambalajların ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

"İade noktalarını yaygınlaştıracağız"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA uygulamasının depozito sistemini daha erişilebilir hale getireceğini belirterek, makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerin de sisteme dahil olabileceğini söyledi.

Öztürk, vatandaşlara her depozitolu ambalaj için 1 TL, sisteme katılan işletmelere ise teslim ettikleri her ambalaj karşılığında 50 kuruş teşvik verileceğini hatırlatarak, yeni uygulamayla birlikte Türkiye genelinde depozito iade noktalarının hızla artırılacağını ifade etti.