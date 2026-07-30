Manavgat Belediyesi, ilçenin afetlere karşı direncini artırmak amacıyla kapsamlı bir dijital afet haritası hazırlayarak acil durum toplanma alanlarının sayısını 348'e yükseltti. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kurulan Manavgat Arama Kurtarma (MAK) ekibi ise sadece kendi ilçesinde değil, Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerdeki yangınlara da anında müdahale ediyor.

Manavgat Belediyesi yetkililerinin açıklamasına göre, tamamen gönüllü personelden oluşan MAK ekibi, AFAD'ın düzenlediği hafif sınıf enkazda arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Tüm ekipmanları belediye bütçesinden karşılanan bu özel ekibe, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde olası bir İstanbul depreminde görev yapmak üzere Avcılar ilçesi tahsis edildi. Ekibin 21 üyesi ayrıca ilkyardım ve orman yangınlarına müdahale konularında da uzmanlık eğitimlerini bitirdi.

DİJİTAL AFET HARİTASI VE TOPLANMA ALANLARI

Afet öncesi hazırlıklar kapsamında daha önce 81 olan toplanma alanı sayısı, kırsal mahalleler ve yaylalar da dahil edilerek 348'e çıkarıldı. Vatandaşların e-Devlet üzerinden sorgulayabildiği bu noktalar, Afet Yönetim Destek Sistemi'ne (AYDES) entegre edildi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan dijital haritaya ise ulaşım rotaları, köprü geçişleri, ormanlık alanlardaki yangın havuzları ve su dolum merkezleri işlendi. Olası bir iletişim kopukluğuna karşı camiler, okullar ve sağlık kuruluşları da kapasite bilgileriyle birlikte bu sisteme dahil edildi. Doğa yürüyüşü rotaları da kayıp vakalarına müdahale için sisteme eklendi.

BÖLGESEL DAYANIŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan Akdeniz çanağında, komşu ilçelerin afet anında gösterdiği dayanışma kriz yönetiminin temelini oluşturuyor. AFAD'dan gelen talepler doğrultusunda son dönemde Alanya, Akseki ve Kepez'de meydana gelen orman yangınlarına Manavgat'tan arazöz ve su tankeri desteği sağlandı. Bu tür lojistik yardımlar ve ortak müdahale gücü, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında ve bölgesel tahribatın en aza indirilmesinde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Altyapı tesislerinin de dijital haritaya işlenme süreci devam ederken, toplanan tüm verilerin Afet Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ilgili devlet kurumlarıyla paylaşılacağı bildirildi. Kamuoyunda afet bilincini artırmak amacıyla muhtarlar, turizm çalışanları ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri ile tatbikatların yıl boyunca aralıksız süreceği ifade edildi.