Sözcü'nün aktardığına göre, ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından alınan bu kararın hemen ardından değerli metal piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı.

Karar öncesinde 4 bin 43 dolar seviyesinde bulunan ons altın, TSİ 21.12'de 4 bin 85 dolara, TSİ 21.54'te ise yüzde 2'ye yakın bir artışla 4 bin 109 dolara ulaştı. Benzer bir ivme gram altında da görüldü. Karar öncesi 6 bin 160 lira olan gram altın, TSİ 21.54 itibarıyla 6 bin 260 lirayı gördü. Ons gümüş 57,90 dolardan 59,26 dolara çıkarken, dolar endeksi aynı dakikalarda 100,87 puana kadar geriledi.

KARARA KİMLER İTİRAZ ETTİ?

Faiz oranını sabit tutma kararı komitede 9'a karşı 3 oyla kabul edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faizlerin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde oy kullandı. Bu oylama, 2016 yılından bu yana bir para politikası kararına aynı gerekçeyle üç karşı oyun birden verildiği ilk toplantı olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Mayıs ayında göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede komitenin fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Warsh, enflasyon için tek geçerli hedefin yüzde 2 olduğunu belirterek, enflasyonun dokuz haftada kontrol altına alınamayacağını ifade etti.

FED POLİTİKALARINDAKİ ÇATLAK NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomi çevreleri, komite içindeki bu belirgin bölünmeyi gelecekteki para politikaları açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriyor. Üç üyenin faiz artırımı yönündeki ısrarı, arz şokları kaynaklı enflasyonist baskıların sürdüğünü ve ilerleyen aylarda mevcut sabit tutma stratejisinin zorlaşabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların da bu iç tartışmalara anlık tepki verdiğine dikkat çekiyor.

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