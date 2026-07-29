Fed tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında kullanılan politika metninde herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilerek mevcut para politikası duruşunun korunmasına karar verildi. Böylece banka, faizlerde değişikliğe gitmeyerek piyasaların beklentisi doğrultusunda hareket etti.

Üç üyeden faiz artırımı talebi

Karar toplantısında Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde karşı oy kullandı.

Söz konusu üyeler, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilmesi için para politikasında daha sıkı bir duruşun gerekli olduğunu savundu.

2016'dan bu yana bir ilk

Fed'de üç üyenin aynı politika değişikliği yönünde karşı oy kullanması, 2016 yılından bu yana ilk kez yaşandı. Ekonomi çevreleri, bu durumun Fed içinde enflasyonun seyri ve para politikasının yönü konusunda görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret ettiğini değerlendiriyor.

Analistler, enflasyonun uzun süredir hedef seviyenin üzerinde kalmasının, faiz artırımı yönündeki baskıyı artırdığını ve bu nedenle karşı oy sayısının dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

Piyasaların gözü Fed Başkanı'nda

Faiz kararının ardından yatırımcıların odağı, Fed Başkanı Kevin Warsh tarafından gerçekleştirilecek basın toplantısına çevrildi. Warsh'ın enflasyon görünümü, ekonomik büyüme, istihdam piyasası ve yılın geri kalanında izlenecek para politikasına ilişkin vereceği mesajların küresel piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor. Özellikle olası faiz indirimlerine ilişkin ipuçları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.