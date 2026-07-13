Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transfer listesinde yer alan Ümit Akdağ için temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi için yaptığı ilk girişimlerde bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı.

Edinilen bilgilere göre Alanyaspor, genç savunmacı için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Trabzonspor cephesi ise bu rakamı yüksek bularak görüşmeleri şimdilik durdurdu.

Bonservis düşerse yeniden masaya oturulacak

Transfer dönemini yakından takip eden Trabzonspor yönetiminin, Alanyaspor'un bonservis beklentisinde indirime gitmesi halinde yeniden resmi temaslara başlaması bekleniyor. Karadeniz ekibi, savunma hattı için yerli alternatif oyuncular üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğan ve Türk vatandaşlığı bulunan Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile sözleşmesi Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken stoper, Süper Lig'de gelecek vadeden savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.