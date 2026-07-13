Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 Temmuz itibarıyla başlayan sarımsak hasadı, üreticilerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip olan ve topraktan çıkarıldıktan sonra kuruması için tarlada bırakılan ürünler, hırsızlık riskine karşı gece gündüz nöbet tutularak korunuyor.

Çetmi köyündeki çiftçiler, şubat ayında dikimini yaptıkları sarımsakları sökme işlemine geçti. Edinilen bilgilere göre, kalitenin ve raf ömrünün artması amacıyla sökülen sarımsakların yaklaşık 15 gün boyunca açık alanda kuruması gerekiyor. Bu süreçte tarladan ayrılamayan üreticiler, gündüzleri hasat yaparken geceleri de ürünlerinin başında bekliyor.

ÇİFTÇİLER NEDEN TARLADA SABAHLIYOR?

Üreticilerin aktardığına göre, Taşköprü sarımsağının en belirgin özelliği mayıs ayına kadar soğuk hava deposuna ihtiyaç duymadan dayanabilmesi. İrfan Ünvar ve Necip Garparslan isimli yerel üreticiler, bir yıllık emeğin ve yüksek maliyetlerin ardından hırsızlık vakalarına karşı bu önlemi almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Geceleri tarlada toplanan çiftçiler, sabaha kadar uyumadan nöbet tutuyor.

YÜKSEK MALİYETLER VE PAZAR BEKLENTİSİ

Sarımsak üretiminde ilaçlama, sulama ve işçilik giderlerinin yüksekliği, çiftçilerin maliyet yükünü artırıyor. Hasat sonrası tarlada kuruyan ürünler, ağıllarda toplanıp temizleme aşamasına geçilerek 6-7 farklı boyuta ayrılıyor. Mevcut durumda fiyatların düşük seyrettiğini belirten üreticiler, 15 günlük kuruma sürecinin tamamlanmasının ardından büyük tüccarların alıma başlamasıyla piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Çiftçiler, sürdürülebilir üretim için belirli bir taban fiyat oluşturulmasını talep ediyor.