Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Omar Ben Ali! Kulübümüz, son olarak CS Sfaxien takımında forma giyen 2005 doğumlu Tunuslu milli futbolcu Omar Ben Ali ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un Yükselen Yıldızlarından

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Omar Ben Ali, son olarak ülkesinin köklü kulüplerinden CS Sfaxien forması giydi. Genç forvet, burada çıktığı 62 resmi maçta 18 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Hızı, teknik kapasitesi ve gol yollarındaki etkinliğiyle öne çıkan genç futbolcunun, Alanyaspor'un hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni Sezonun Kadro Planlaması Sürüyor

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Alanyaspor yönetimi, hem tecrübeli isimleri kadroda tutmaya hem de genç ve potansiyelli futbolcuları takıma kazandırmaya devam ediyor. Omar Ben Ali transferi de kulübün uzun vadeli yapılanmasının önemli hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Turuncu-yeşilli taraftarlar da genç futbolcunun transferini heyecanla karşılarken, Ben Ali'nin Süper Lig'de göstereceği performans merakla bekleniyor. Alanyaspor'un önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına yeni hamlelerle devam etmesi bekleniyor.