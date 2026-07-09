Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe kulüp temsilcileri katılırken, Alanyaspor'un da yeni sezondaki yol haritası çizildi.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin hazır bulunduğu kura çekimiyle birlikte sezonun genel maç takvimi resmiyet kazandı. Turuncu-yeşilli temsilcimizin sezon boyunca oynayacağı karşılaşmaların sırası bu organizasyonla belirlenmiş oldu.

YENİ SEZON BEKLENTİLERİ NELER?

Fikstürün belli olmasının ardından Alanyaspor camiasında yeni sezon hazırlıkları ivme kazandı. Taraftarların yakından takip ettiği maç takvimi, takımın kamp programı ve teknik heyetin stratejik planlamaları açısından temel bir veri sağlıyor. Özellikle Alanya'da oynanacak iç saha karşılaşmalarının haftaları, şehrin spor dinamikleri ve yerel kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanıyor.

TFF tarafından yayımlanan genel maç programının ardından, takımların ilk hafta müsabakalarına yönelik teknik hazırlıklarına yoğunlaşması öngörülüyor.