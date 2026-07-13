Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların dijital platformlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti tarafından duyurulan rapora göre, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimine katı sınırlar getirilmesi planlanıyor. Taslağın yaz aylarından sonra yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

Ursula von der Leyen'in aktardığına göre, Avrupa'daki gençler güncel olarak günde 4 ila 6 saatlerini ekran başında geçiriyor ve bu süre insan ömrünün yaklaşık 20 yılına denk geliyor. Ayrıca çocukların yüzde 60'ının çevrim içi ortamda duygusal veya psikososyal sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Komisyon, sömürücü algoritmaların çocukları olumsuz etkilemesini engellemek için teknoloji devlerine hizmetlerinin zarar vermediğini ispat etme zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

YAŞA GÖRE EKRAN KULLANIMI NASIL OLACAK?

Uzman heyeti eş başkanı Prof. Dr. Jörg M. Fegert'in bildirdiği rapora göre, yaş gruplarına özel kademeli bir model uygulanacak. Doğumdan 3 yaşına kadar olan bebeklerin hiçbir şekilde ekranla temas etmemesi gerektiği vurgulanıyor. 3-12 yaş aralığındaki ergenlik öncesi çocukların ise yalnızca ebeveyn veya öğretmen gözetiminde, kısıtlı sürelerle internete girmesi öneriliyor.

PLATFORMLAR İÇİN HANGİ KURALLAR GELİYOR?

13 ile 18 yaş arasındaki gençlerin sosyal medyaya daha bağımsız erişebileceği, ancak bu erişimin tasarım gereği güvenli sistemlerle sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Diğer eş başkan Dr. Maria Melchior'un açıklamasına göre, dijital riskler her çocuk için farklılık gösterse de platformların işleyişine yönelik çok net kurallar getirilecek. Mesele çocukların sosyal medyaya erişimi değil, sosyal medyanın çocuklara hangi koşullarda ulaşabileceği ekseninde yeniden şekillendirilecek.