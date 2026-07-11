Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu boyunca Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçları için kombine biletleri satışa sundu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, taraftarlar yeni sezon biletlerini dijital platformlar ve fiziki gişeler üzerinden temin edebilecek.

Bilet satış işlemleri passo.com.tr internet sitesi, Passo mobil uygulaması ve Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yer alan Passo Ofisi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kombine alabilmek için taraftarların Alanyaspor logolu Passo Taraftar Kartı'na sahip olması gerekiyor. Belirlenen kurallar çerçevesinde her taraftar, T.C. kimlik numarası tanımlaması zorunluluğu ile en fazla 5 adet kombine satın alabilecek.

KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

Kulübün belirlediği tarifeye göre en uygun bilet 3 bin 500 TL ile Kuzey Kale Arkası Tribünü oldu. Güney Kale Arkası Tribünü tüm bloklar için 4 bin TL olarak belirlenirken, Maraton Tribünü A-B-C-G-H-I blokları 9 bin TL, D-F blokları 11 bin TL ve E blok 15 bin TL'den satışa sunuldu. VIP tribünlerde ise Kuzey VIP 40 bin TL, Güney VIP ise 50 bin TL olarak fiyatlandırıldı.

DEVİR YASAĞI HANGİ MAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni sezon planlamasında dikkat çeken en önemli detay, üç büyüklerle oynanacak maçlardaki kısıtlama oldu. Kombine sahipleri; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarında bilet transferi yapamayacak. Bu uygulamanın, yüksek talepli maçlarda karaborsa bilet satışının önüne geçmek ve stadyumda deplasman taraftarlarının ev sahibi tribünlerine kontrolsüz girişini engellemek gibi pratik faydalar sağlaması öngörülüyor.

Alanyaspor'un iç saha maçları, Alanya'nın spor turizmi ve ilçe ekonomisi için periyodik bir hareketlilik yaratıyor. Yeni sezonda Oba Stadyumu'nda oluşacak tribün desteğinin, takımın ligdeki gidişatını ve bölgedeki spor kamuoyunun ilgisini yakından etkileyeceği tahmin ediliyor.