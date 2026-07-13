Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 71 yaşındaki Alman uyruklu B.F.'den haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.
Arkadaşlarının kadının yaşadığı eve gitmesine rağmen kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren jandarma ekipleri, B.F.'yi salon kısmında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman uyruklu kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından B.F.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.