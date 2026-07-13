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Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.

Çilingir yardımıyla eve giren jandarma ekipleri, B.F.'yi salon kısmında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman uyruklu kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Arkadaşlarının kadının yaşadığı eve gitmesine rağmen kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 71 yaşındaki Alman uyruklu B.F.'den haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.

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