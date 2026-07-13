Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, olası nükleer saldırılara ve savaş tehditlerine karşı kentin nüfusunu aşan kapasiteye sahip devasa bir yeraltı şehri faaliyete geçirildi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, yer üstündeki 700 bin nüfuslu şehrin altında 1 milyona yakın insanı barındırabilecek 5 bin 500 sığınak bulunuyor.

Barış zamanında da aktif olarak kullanılan bu alanlarda çocuk oyun parkları, yüzme havuzları, okullar, kafeteryalar ve saunalar yer alıyor. Helsinki Şehir Kurtarma Departmanı'ndan Jukka-Pekka Schroderus, bu çift amaçlı kullanımın tesisleri sürekli çalışır durumda tuttuğunu ve olası kriz anlarında çocukların psikolojik olarak yabancılık çekmesini engellediğini bildirdi. Başkentte belirli bir büyüklüğün üzerindeki her yeni yapıya sığınak eklenmesi yasal bir zorunluluk taşıyor.

NÜKLEER TEHDİDE KARŞI ÜÇ VARDİYALI YAŞAM

Merihaka bölgesinde bulunan 15 bin metrekarelik tesis, kimyasal, biyolojik ve nükleer radyasyona karşı iki aşamalı çelik kapılarla korunuyor. İçerisinde bağımsız enerji kaynakları, su depoları ve 2 bin adet katlanabilir yatak barındıran sığınakta, denizaltılardakine benzer üç vardiyalı bir yaşam düzeni planlanıyor.

Yetkililer, sığınmacıların yanlarında 72 saatlik bireysel hayatta kalma kiti getirmesini beklerken, evcil hayvanların tesislere alınmayacağını açıklıyor. İnşaat şirketleri ise tahkimat çalışmalarına başlamak üzere 6 saatlik ihbar süresiyle hazır bekletiliyor.

FİNLANDİYA NEDEN SÜREKLİ SIĞINAK İNŞA EDİYOR?

Ülkenin sığınak inşa etme geleneği, Sovyetler Birliği ile yaşanan 1939 tarihli Kış Savaşı'na kadar uzanıyor. Topyekün Güvenlik adı verilen ulusal savunma stratejisi kapsamında, sadece fiziksel sığınaklar değil, aynı zamanda toplumun her kesimini kapsayan eğitimler de veriliyor. Eski Beyaz Saray Rusya Danışmanı Dr. Fiona Hill'in değerlendirmesine göre, Finlandiya bu bütünsel yaklaşımıyla dünyadaki en hazırlıklı ulus konumunda bulunuyor.

Son dönemde Ukrayna'da yaşanan çatışmalar, sığınak sistemlerinin önemini yeniden dünya gündemine taşıdı. İngiltere, Ukrayna, Körfez ülkeleri ve İsrail'den gelen uluslararası heyetler, Helsinki'nin yeraltı labirentlerini inceleyerek kendi ülkeleri için danışmanlık talep ediyor.