CORENDON Alanyaspor U19 Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına start verdi. Yeni sezonda Elit A Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koymayı hedefleyen turuncu-yeşilli ekip, ilk antrenmanını Konaklı Stadyumu'nda yeni teknik direktör Gökhan Sabancı yönetiminde yaptı.

Yeni sezon öncesinde futbolcular ve teknik heyet, sezonun ilk çalışması için Konaklı Stadyumu'nda bir araya geldi. Antrenman öncesinde teknik ekip tarafından oyunculara yeni sezon hedefleri ve çalışma programı hakkında bilgilendirme yapılırken, genç futbolcuların heyecanı ve motivasyonu dikkat çekti.

İlk antrenmanda yüksek tempo

Isınma hareketleriyle başlayan sezonun ilk çalışmasında oyuncular daha sonra kondisyon ve koordinasyona yönelik antrenmanlar gerçekleştirdi. Pas organizasyonları, dar alanda oyun ve topa sahip olma çalışmalarının da yer aldığı idmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yeni teknik direktör Gökhan Sabancı'nın antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendiği, sık sık uyarılarda bulunarak yeni oyun anlayışını futbolcularına aktardığı görüldü.

Hedef başarılı bir sezon

Geçtiğimiz sezon elde ettiği tecrübeyi yeni sezona taşımayı hedefleyen Alanyaspor U19 Takımı, hazırlık döneminde fiziksel dayanıklılık, teknik gelişim ve taktik organizasyonlara ağırlık verecek.

Genç futbolcuların bireysel gelişimlerinin yanı sıra takım oyununu güçlendirmeyi amaçlayan teknik ekip, hazırlık kampı boyunca yoğun bir çalışma programı uygulayacak.

Hazırlık maçları da oynanacak

Turuncu-yeşilli ekibin, yeni sezon öncesinde hazırlık sürecini çeşitli hazırlık maçlarıyla değerlendirmesi bekleniyor. Teknik heyet, bu karşılaşmalarda tüm oyunculara forma şansı vererek kadronun son durumunu görmeyi hedefliyor.

Kulüpten başarı mesajı

Corendon Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise yeni teknik direktör Gökhan Sabancı ve U19 Takımı'na 2026-2027 sezonu için başarı dilekleri iletildi.

Açıklamada, hazırlık döneminin verimli geçmesi temennisinde bulunulurken, genç futbolcuların Alanyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inanç vurgulandı.

Alanyaspor U19 Takımı, sezon öncesi hazırlıklarını önümüzdeki günlerde de Konaklı Stadyumu'nda sürdürecek. Teknik heyet, yeni sezona fiziksel ve mental açıdan en iyi şekilde hazırlanarak ligde başarılı bir grafik ortaya koymayı hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)