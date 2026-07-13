ALANYA'NIN doğal güzellikleriyle öne çıkan Dimçayı'nda hizmet veren Klas Piknik, yaz sezonuna özel başlattığı fix menü kampanyasıyla dikkat çekiyor. Klas Grup bünyesinde faaliyet gösteren işletme, sabah 08.00'den gece 24.00'e kadar misafirlerine hizmet verirken, uygun fiyatlı menüsüyle de öne çıkıyor.

500 TL'YE ZENGİN MENÜ

Dim TV'ye açıklamalarda bulunan İşletme Müdürü Sami Akıllı, her kesime hitap eden bir kampanya hazırladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz için tavuk şiş veya alabalık ızgara seçeneklerinden oluşan fix menü hazırladık. Menümüzde ana yemeğin yanında salata, meyve, su ve çay da bulunuyor. Tüm bunları kişi başı 500 TL'ye sunuyoruz. Tüm Alanya halkını Klas Piknik'e bekliyoruz" dedi.

DOĞA VE EĞLENCE BİR ARADA

Klas Piknik, sadece restoran hizmetiyle değil, sunduğu sosyal aktivitelerle de ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşatıyor. Gün içerisinde kahvaltı ve alakart menü seçeneklerinin yanı sıra çocuk havuzu, kano, su sporları, zipline ve ters ev gibi aktiviteler de misafirlerin kullanımına sunuluyor.

YAZIN DEĞİŞMEYEN ADRESİ

Yıllardır hem Alanyalıların hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Klas Piknik, kaliteli hizmet anlayışı ve doğayla iç içe konseptiyle bu yaz da ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle uygun fiyatlı fix menü kampanyasının yaz boyunca yoğun ilgi görmesi bekleniyor. (Ramazan ÖZDEMİR)